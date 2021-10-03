مباحثات لتسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على لقاحات كورونا

بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو، مع سفير دولة تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، سبل تسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على اللقاحات المضادة لكورونا، إلى جانب تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، حضره مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. حيدر السايح، ومستشار الوكيل د. أحمد شبش، والمستشاران الاقتصادي والثقافي بالسفارة التونسية.

وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، فقد ثمّن الوكيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن حرصه على استمرارها وتطويرها.

كما أكد وكيل الوزارة، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستبقى ضمانةً رئيسية وأساسًا متينًا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف، وفق قوله.