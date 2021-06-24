مباحثات ليبية أمريكية حول استعادة الاستقرار وإعادة البناء

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

وأوضح رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي عُقِد على هامش مؤتمر برلين2، أن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.

وشدّد الدبيبة على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة. ورحب الرئيس بالمشاركة البناءة من الولايات المتحدة.

وذكر أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة، وفق قوله.

نشكر الولايات المتحدة 🇺🇸 على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في بلدنا وأكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 24, 2021