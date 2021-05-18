مباحثات ليبية أمريكية حول ملفات التعاون

وصل إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، في زيارة لليبيا هي الأولى لمسؤول أمريكي منذ تولي السلطات التنفيذية الجديدة لمهامها رسميا.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ومن الجانب الأمريكي يضم الوفد السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد آخر من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن مسؤول الخارجية الأمريكية سيُجري خلال هذه الزيارة مباحثات معمقة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، تتعلق بالعلاقات الليبية الأمريكية، وملفات التعاون الثنائي خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، وإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تستغرق يوما واحد عقد العديد من الاجتماعات من بينها اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي وجلسة مباحثات موسعة مع رئيس الحكومة بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير النفط والغاز، واجتماعات أخرى مع وزيرة الخارجية، ومع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومع ممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرة الخارجية والمسؤول الأمريكي.