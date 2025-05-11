مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون «التجاري والاقتصادي»

استقبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ديبي هيرست، في اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى واشنطن الشهر الماضي، وضمن خطة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والولايات المتحدة.

وتم استعراض نتائج المشاورات السابقة مع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، خاصة فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي-الأمريكي للتجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز بيئة الأعمال في ليبيا، بما يساهم في عودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية، في خطوة تدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.