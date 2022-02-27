مباحثات ليبية أمريكية لدعم غرف التجارة وتعزيز القطاع الخاص

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع المديرة التنفيذية بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال ليديا جابس، دعم الغرف التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الأعمال في مجالات التجارة والاستثمار.

زناقش الطرفان خلال اتصال عبر الفيديو، الفرص الاستثمارية وسبل عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضم القطاع الخاص بالبلدين، بهدف تفعيل مجلس رجال الأعمال وتبادل الخبرات لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة.