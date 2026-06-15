مباحثات ليبية أممية لتوسيع دور المرأة في «التشريع والمجتمع»

أفاد مجلس النواب بأن رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، عقدت اجتماعًا في مدينة بنغازي مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بدعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، حيث جرى التركيز على مشروع قانون المجلس الأعلى للمرأة، مع التأكيد على أهمية إقرار هذا الكيان باعتباره آلية مؤسسية تهدف إلى تعزيز حضور المرأة وتمكينها اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

كما ناقش الجانبان مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب التأكيد على أهمية إصدار قانون الحد من العنف الأسري، باعتبارهما من التشريعات الأساسية الرامية إلى حماية الأسرة الليبية وتعزيز تماسكها ودعم الاستقرار المجتمعي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عددٍ من القضايا المرتبطة بشؤون المرأة في ليبيا، إضافة إلى بحث تشكيل لجنة قانونية منبثقة عن لجنة شؤون المرأة والطفل، تتولى دراسة ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة وقضاياها.

وأكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، وجود تعاون مرتقب مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يركز على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة.

وأوضحت أن هذا التعاون سيشمل تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة بمشاركة خبراء ومختصين، بهدف تطوير الرؤى والمقترحات المتعلقة بملفات المرأة والأسرة، وتعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المباحثات ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة والأسرة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية المعنية بقضايا التمكين والحماية الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز مشاركة المرأة في مسارات التنمية وصنع القرار.