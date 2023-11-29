مباحثات ليبية أوروبية في بروكسل حول التعاون في مكافحة الهجرة

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اجتماعاً مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر الاجتماع سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة.

وفي رد على استفسارات حول أوضاع الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق خطة أمنية تهدف إلى مكافحة عصابات تهريب البشر والمتاجرة فيهم، وأن الوزارة دعمت جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود والإدارة العامة لأمن السواحل بما مكنها من ممارسة مهامها في صد تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية.

وتحدث وزير الداخلية عن الجهود المبذولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر وتأمين الحدود، مشيرا إلى أن التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين عند عمليات الضبط والإيواء والترحيل يتم بمراعاة حقوق الإنسان، وأن المعاملة إنسانية عكس ما تدعيه بعثة تقصي الحقائق التي استندت على معلوماتها من وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها.

وطلب الطرابلسي أن تكون ليبيا شريكا أساسيا وبشكل مباشر فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر بدلا من الرجوع إلى بعض المنظمات الأهلية وغير الحكومية والتعامل معها كوسيط.

كما وجه وزير الداخلية المكلف الدعوة لعضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية للمشاركة في المؤتمر الجاري الإعداد له بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال شهر يناير من السنة القادمة والتي سيشارك فيها السفراء وممثلي الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمنظمات ذات العلاقة.