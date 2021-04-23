مباحثات ليبية إيطالية حول برامج التدريب العسكري

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مباحثات مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، في اجتماع الخميس، بالعاصمة الإيطالية روما.

وبحثت الوزيرة عددا من المواضيع التي تهم البلدين وعلى رأسها المستشفي الميداني بمصراتة بالإضافة إلى تدريس الطلبة الليبين في الاكاديميات العسكرية في إيطاليا.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع المساعدة التي يمكن أن يقدمها الجانب الإيطالي في عملية إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية بجميع مناطق ليبيا، بالإضافة إلى المساعدة الفنية واللوجستية في تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب خفر السواحل من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود البحرية.