مباحثات ليبية إيطالية حول تعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية المُكلف عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، بمقر إدارة العلاقات والتعاون في طرابلس، وفداً من وزارة الداخلية الإيطالية ضم قائد عام الشرطة الإيطالية ومدير إدارة الهجرة وعدد من المسؤولين بالجانب الإيطالي.

وعُقِد اجتماع بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب السيد الوزير والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا وتبادل الرؤى والاستراتيجيات حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة تتعدى المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي.

وعبر الوزير عن عمق العلاقة الليبية الإيطالية، مستعرضاً الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والتداعيات الناجمة عنها، موضحاً الأهداف والعناصر، مؤكداً على تشكيل لجنة تعمل على تنفيذ محاور هذه الخطة.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق مماثل من الجانب الإيطالي تمهيداً لعقد اجتماع فني بين الجانبين من شأنه تعزيز التعاون المشترك وتفعيل العمل الثنائي بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الكلمات بين رؤساء الأجهزة والإدارات مع نظرائهم من الجانب الإيطالي والتي كانت في مجملها متوافقة بما يخدم المصلحة المشتركة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية.