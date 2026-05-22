طرابلس.. مباحثات لتعزيز «المشاريع الخدمية» بمناطق الجنوب

بحث نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، سالم الزادمة، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مشاريع التنمية وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة الجنوبية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن اللقاء تناول آليات تنفيذ مشاريع خدمية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين في مدن ومناطق الجنوب، إلى جانب دعم الاستقرار المحلي عبر إدراج المنطقة الجنوبية ضمن أولويات خطط التنمية المستدامة.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير البنية الخدمية في الجنوب الليبي، في ظل التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية والتنمية، بما يعزز الأوضاع المعيشية ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز، استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الشامل ودفع العملية السياسية في البلاد.

وتأتي هذه المباحثات ضمن تحركات دولية ومحلية متواصلة لدعم الاستقرار في الجنوب الليبي، الذي يمثل محورًا مهمًا في ملفات التنمية والأمن والخدمات.