مباحثات ليبية تركية حول «الحوار السياسي والاستقرار» في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء في طرابلس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا غوفين بيجيتش، في إطار لقاء دبلوماسي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجاء اللقاء في ديوان وزارة الخارجية، حيث عكس مستوى العلاقات القائمة بين ليبيا وتركيا، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور في الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز على مستجدات الحوار السياسي الليبي-الليبي، والجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن في البلاد.

كما ناقش اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وتركيا، بما يشمل الجوانب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات مختلفة تخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ويعزز فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة للأزمة الليبية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اتصالات دبلوماسية متواصلة بين طرابلس وأنقرة، في إطار علاقات تشهد تنامياً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.