مباحثات ليبية تركية لتسهيل الحصول على التأشيرة

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مع السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز أهم العقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية.

وناقش المجتمعون، آلية التنسيق المستمر بين السفارة والجهات ذات العلاقة للحصول على التأشيرة التركية، وموضوعات التدريب الداخلي والخارجي، بالإضافة لعدة مواضيع أخرى تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وكان الاجتماع بحضور نائب السفير باران تركمان وضابط الاتصال بالسفارة قدير أوغلو، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النويصرى، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية الزروق الصغير، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح الله، ومدير إدارة العلاقات والتعاون صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل البشير بالنور.