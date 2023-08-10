مباحثات ليبية تشادية حول الأوضاع في السودان والنيجر

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، فور وصوله العاصمة التشادية أنجامينا، مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، الرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء “س، ص”.

ويأتي الاجتماع لمناقشة الأوضاع في دولتي النيجر والسودان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار دول الجوار، وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح، تكون له تداعيات على دول المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية في النيجر دون دفع البلاد إلى نزاع مسلح يفضي إلى مأساة إنسانية.

تأكيد الكوني جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس تشاد محمد إدريبي ديبي، والتي سبقت القمة الاستثنائية التي عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” اليوم الخميس.

من جانبه، قال ديبي إنّ بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتتولى دول جوار النيجر غير الأعضاء بمجموعة “إيكواس” وهم ليبيا وتشاد والجزائر، جهود الوساطة في النيجر.

وثمّن ديبي التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في النيجر.

واتفق الجانبان، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج مجموعة “إيكواس” بشكل فوري.

ويتشارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقف الرافض لانقلاب النيجر والتدخل العسكري فيها، بالتماشي مع مواقف دول المنطقة كالجزائر وتشاد.