مباحثات ليبية تونسية حول التعاون في مجال البنية التحتية

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، اليوم الخميس، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية.

وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بأن اللقاء استعرض أعمال الوكالة العقارية للسكنى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، والتي تشمل تجهيز الأراضي بالبنية التحتية المتكاملة من رصف وتخطيط وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار لتسليمها جاهزة للبناء.

وأعرب السفير العجيلي عن استعداد المدير العام للوكالة لزيارة وزارة الإسكان الليبية لتقديم عرض حول الأعمال والإنجازات المحتملة في ليبيا، وبأسعار التكلفة فقط.

وتم الاتفاق على ترتيب اجتماع ثنائي في تونس خلال شهر أكتوبر القادم، بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات التونسية في مجال البنية التحتية.