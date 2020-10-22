مباحثات ليبية تونسية حول انسياب حركة التنقل والحركية التجارية بين البلدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمس الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس على رأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع التونسي الليبي للتباحث حول السبل الكفيلة بضمان انسياب حركة التنقل والحركية التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.

وبحسب ما نقلت الخارجية التونسية في بيان، فقد أبرز عثمان الجرندي عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين في كل المجالات.

وشدّد الوزير التونسي على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين وذلك تجسيما لتوجيهات قيادتي البلدين.

وقد سبق هذا اللقاء، عقد اجتماع مُوسّع بين وفدي البلدين بإشراف محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، ومحمود خليفة التليسي، عن الجانب الليبي.

وخُصّص الاجتماع للتداول حول جُملة من المقترحات والحلول العملية الكفيلة باستعادة النسق الطبيعي للحركية التجارية وتنقل الأشخاص بين البلدين، فضلا عن النظر في تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين.

وقد سادت هذا الاجتماع أجواء أخوية بناءة عكست تميّز العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية التونسية.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، بوجود اتفاق مبدئي بين اللجنة الليبية التونسية المشتركة، على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين الشقيقتين.

وعقد الوفد الليبي برئاسة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، في مقر وزارة الخارجية التونسية، أمس الأربعاء، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي.

وناقش الاجتماع المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية، التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.