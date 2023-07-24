مباحثات ليبية تونسية حول توحيد الجهود في مواجهة الهجرة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عُقِد يوم الأحد، في العاصمة الإيطالية روما.

واتفق الطرفان على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري الداخلية في البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة، مشدّدين على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الدولية ذات الاهتمام.

كما تطرق الدبيبة خلال لقائه سعيّد، إلى ملف حركة المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وأهمية تنسيق الجهود ووضع الآليات لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين بالتوازي مع جهود الحكومة في تطوير وتجهيز المنفذ بمعدات حديثة تضمن سرعة الإجراءات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.