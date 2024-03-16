مباحثات ليبية تونسية حول تيسير إجراءات التنقل بالمعابر والتعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية التونسي كمال الفقـي، الجمعة، بمقرّ الوزارة في العاصمة تونس، سفير دولة ليبيا لدى تونس مصطفى محمد قدارة بطلب منه.

وأفادت الداخلية التونسية بأن اللقاء كان مناسبة استعرض خلالها الجانبان وضع التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل دفع العلاقات خاصة في مجالات اختصاص وزارة الداخلية.

وتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها استعراض مجهودات الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والنظر في مزيد تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال.