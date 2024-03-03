مباحثات ليبية جزائرية تونسية في الجزائر

أجريت مباحثات ثلاثية، بالعاصمة الجزائر، اليوم الأحد، جمعت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد استعرضت المباحثات مخرجات القمة الـ7 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي عقدت بالجزائر.

وتناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب.

وتقرر خلال الاجتماع عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك.