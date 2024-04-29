مباحثات ليبية سعودية مصرية حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة

التقى وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيريه السعودي عبد العزيز بن سلمان، والمصري طارق الملا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتمت فعالياته اليوم الاثنين.

وأفادت مصنة “حكومتنا” بأن اللقاء بحث سبل التعاون الدولي والنمو في مجال الطاقة، بحضور الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص.

وأكد عبد الصادق في كلمة له بالمنتدى، أن ليبيا بإمكانياتها البشرية ومواردها النفطية الواعدة، تتطلع للعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل الطاقة.