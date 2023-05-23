مباحثات ليبية سورية حول التعاون والشراكة في مجال الإسكان

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، مع وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبد اللطيف، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الإسكان.

جاء ذلك على هامش الملتقى الدولي حول الوقاية من مخاطر الزلازل “حوكمة واستشراف” المنعقد بالجزائر العاصمة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة، جرى خلاله التباحث حول فتح باب العمل والشراكة بين الجانبين الليبي والسوري في مجالات الإسكان.

ووجه الوزير الغاوي الدعوة لوزير الأشغال العامة والإسكان السوري لحضور اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري الخامس للإسكان والتنمية المزمع عقده في العاصمة طرابلس في الفترة 19-21 ديسمبر من العام 2023، حيث أبدى الوزير السوري ترحيبه بهذه الدعوة وأكد حضوره رفقة وفد وزاري.