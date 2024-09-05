مباحثات ليبية صينية في بكين

عُقدت جلسة محادثات رسمية، اليوم الخميس، بالعاصمة الصينية بكين، ترأسها من الجانب الصيني لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة المركزية لفحص الإنضباط للحزب الشيوعي الصيني، وعدد من القيادات للحزب الشيوعي والوزراء، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء الوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول استكمال المحادثات التي جرت أمس مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين واستئناف الحوار السياسي.

كما تطرق المحادثات جملة من المسائل والملفات الأخرى من بينها عودة السفارة الصينية واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس، وعودة الشركات الصينية للعمل، بعد تهيئة الظروف المناسبة، بإلاضافة لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.