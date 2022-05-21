مباحثات ليبية عُمانية حول التعاون في مجال التدريب والتأهيل

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، بنظيره العُماني محاد بن سعيد باعوين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة العمل الليبية عن الرضا تأكيده، على العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين مؤكدا على أهمية تطوير هذه العلاقات ما بين البلدين.

وناقش الجانبان سُبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل خصوصا في مجال الإداري والمالي بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في مجال تنظيم الإدارة وأيضا في مجال التفتيش العمالي والسكن العمالي.

وأكد وزير العمل العُماني على أن السلطنة تعتز بأواصر الأخوة والتعاون المشترك مع ليبيا، وشدّد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين، مؤكدا أن هذا التواصل سيفتح أفق التواصل ما بين الشعبين الليبي والعُماني.