مباحثات ليبية مالطية لتسيير رحلات جوية وبحرية بين البلدين

أبدى السّفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا تطلّع بلاده لعودة الملاحة الجويّة مع ليبيا وتسيير الرّحلات الجوية والبحرية بين الجانبيْن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السّفير الثلاثاء مع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشّهوبي في مقر الوزارة بطرابلس.

وتضمّن الاجتماع مناقشة المعوّقات التي تواجه منح تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط المالطية «ميدافيا» التي أبدت رغبتها في استئناف تسيير الرّحلات بين البلديْن وفق ما نشره الموقع الرّسمي لوزارة المواصلات.

كما تطرّق الاجتماع إلى مراجعة مذاكّرات التفاهم المبرمة بين الجانبيْن في مجال المواصلات ومناقشة الصّعوبات التي تواجهها وإمكانية تذليلها.