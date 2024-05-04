مباحثات ليبية مصرية على هامش القمة الإسلامية بغامبيا

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في العاصمة الغامبية بنجول.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في عديد المجالات.

وأكد الكوني خلال لقائه سامح شكري، على أهمية التوصيات التي ستخرج بها بما يخدم القضية الفلسطينية.

وشارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في العاصمة الغامبية بنجول، تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.



وسيناقش قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما ستناقش القمة التي تختتم أعمالها غدا الأحد المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

يُشار إلى أن القمة منعقدة في فندق أتلانتيك ذو الخمسة نجوم في العاصمة بنجول، والذي تملكه وتُديره محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.