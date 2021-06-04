مباحثات ليبية مغربية حول إنجاح انتخابات 24 ديسمبر

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، اليوم الجمعة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، وبحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية للمشري والوفد المرافق له، بناء على دعوة رسمية من المملكة المغربية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسُبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.