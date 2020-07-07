مباحثات مشتركة لتوثيق التعاون الإيراني التونسي

عقد السفير الايراني في تونس محمد رضا رؤوف شيباني، الأثنين، مباحثات مع وزير التجارة التونسي محمد المسليني، تركزت حول سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء تم التأكد على اهمية التقدم بالعلاقات التجارية بين تونس وايران وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، كما تم البحث بشان سبل التعاون وتطويره.

ودعا السفير الايراني، لتطوير التعاون واجراء لقاءات ومحادثات بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين.

وقد تناولت المباحثات بين الطرفين إقتراحات لعقد سلسلة من الاجتماعات المهنية عبر الاجواء الافتراضية على مستوى غرف التجارة بمشاركة عدد من تجار البلدين وتحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية ووزارة التجارة التونسية.

كما تطرق وزير التجارة التونسي أوجه التعاون، وضرورة الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين والعمل لزيادة اللقاءات المتبادلة، وكذلك أشار الى وضع تفشي فيروس “كوفيد-19” وأنه قد اثر على انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.