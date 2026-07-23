مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان «الملف الليبي» ودعم مسار الاستقرار

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال لقاء عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها ليبيا، حيث تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن التطورات السياسية والأمنية، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي بحث الملف الليبي ضمن سلسلة مشاورات إقليمية يجريها الطرفان بشأن الأزمات في المنطقة، في ظل جهود دولية تهدف إلى دعم الاستقرار وإنهاء الأزمات السياسية وتعزيز الحلول القائمة على الحوار.