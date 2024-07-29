مباحثات مصرية صينية للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء

بحث الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع لين شين، نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين، التي تزور مصر حاليا ، والوفد المرافق لها ، تعزيز فرص التعاون المستقبلي في مجال تكنولوجيا الفضاء بين البلدين.

وأكد الدكتور شريف صدقي العلاقة الوثيقة التي تربط مصر بالصين، حيث تعتبر الصين شريكاً حيوياً وأساسياً في دعم وتعزيز تكنولوجيا علوم الفضاء في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى الشراكات الدولية والرعاة الداعمين لوكالة الفضاء المصرية، والدور الريادي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وقد ناقش الطرفان عدة نقاط يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتعاون بين مصر والصين في المستقبل القريب، مما يعزز من قدرات البلدين في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء ويعود بالفائدة على المنطقة بأكملها.