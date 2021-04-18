مباحثات مصرية يونانية حول الأزمة الليبية وسد النهضة

بحثت مصر واليونان، اليوم الأحد، سبل الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية وآخر مُستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، بالعاصمة القاهرة، على هامش زيارة رسمية يجريها الأخير لمصر ، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول اللقاء “دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، وآخر مُستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومجمل الأوضاع في منطقة شرق المتوسط”.

واستعرض شكري رؤية بلاده حيال “التطورات الإقليمية الجارية وسبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، والجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار”.

كما بحث الجانبان “تعزيز التعاون والتنسيق والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية”، حسب البيان ذاته.