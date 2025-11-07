مباحثات مع «الصحة العالمية» تطوير نظم المعلومات في ليبيا

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة، ضم وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومركز المعلومات والتوثيق الصحي، إلى جانب عدد من الإدارات المختصة.

وناقش الاجتماع سبل تطوير نظم المعلومات الصحية واستعراض نظام المعلومات الصحية المناطقي (DHIS2)، مع بحث إمكانية الاستفادة منه في مختلف المجالات الصحية، خاصة الصيدلة وتقدير الاحتياجات في المؤسسات والمراكز الصحية.

أكد الدكتور الغوج على أهمية إدخال البيانات بشكل منتظم من جميع المؤسسات الصحية لضمان بناء خطط وسياسات صحية دقيقة علميًا تعكس الاحتياجات الفعلية، وتسهم في وصول الخدمات إلى المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح أن المؤشرات المستخلصة من نظام المعلومات الصحية تمثل أداة أساسية لتقييم أداء الخدمات وقياس مستوى كفاءتها وجودتها.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية استعدادها لتقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات الوزارة في إدارة وتحليل البيانات الصحية، بما يضمن الاستفادة المثلى من نظام DHIS2 وتطوير البنية المعلوماتية للقطاع الصحي في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة لتحديث نظم المعلومات الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية النظام الصحي الوطني وضمان تقديم خدمات صحية فعّالة ومنصفة في جميع مناطق البلاد.