مباحث مرور طرابلس تضبط مركبة مطلوبة بعد حادث سير

تمكنت فرق مباحث المرور في طرابلس من ضبط مركبة مطلوبة بعد وقوع حادث سير تسبب بأضرار مادية، حيث فر سائق السيارة من موقع الحادث.

وأوضحت مصادر أمنية أن فريق التحريات جمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المركبة والسائق، وتمكنت الفرق الأمنية من ضبط المركبة بنجاح.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيلت القضية إلى قسم مرور طرابلس المركز وفق الاختصاص.

يأتي هذا الضبط ضمن جهود مباحث المرور لتعزيز الأمن على الطرق وضمان متابعة المخالفين، في إطار خطة السلطات للحد من حوادث السير والالتزام بالقوانين المرورية.