مبادرة أممية لتعزيز دور الشباب في تحقيق السلام والاستقرار

شارك خمسة عشر شابًا وشابة ليبيين في ورشة عمل تدريبية حول مهارات الوساطة وفض النزاعات، نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن برنامج #الشباب_يشارك بالتعاون مع قسم تمكين المرأة في البعثة.

وركزت الورشة على تحليل أسباب النزاع في ليبيا وكيفية التعامل معها، حيث أكد المشاركون أن المصالح الشخصية للأطراف الفاعلة الرئيسية تمثل العامل الأساسي في استمرار الأزمة الليبية.

وأوضحت إحدى المشاركات أن التدريب ساعدها على فهم دور الوسيط بشكل أعمق، مشيرة إلى تجربتها الشخصية حيث لاحظت مشاركة والدها في دور الوساطة دون وعي منه أو منهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الشباب الليبي في المساهمة بحلول سلمية تدفع نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الاستقرار في البلاد.