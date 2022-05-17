مبادرة القوى الوطنية تُدين الاشتباكات في العاصمة طرابلس

أعربت مبادرة القوى الوطنية الليبية، عن قلقها البالغ حيال تجدد المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد وعن اندلاع الاشتباكات فجر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، وما ترتب عن هذه الاشتباكات من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأكدت المبادرة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن “هذه الاشتباكات تغذيها الدول المحتلة لبلادنا وعلى رأسها القوات الروسية التي تُسيطر على جزء كبير من بلادنا وهى من تقف خلف ما جرى فجر هذا اليوم في عاصمتنا الحبيبة من اقتتال بين الأخوة”.

وأشار البيان إلى أن ما جرى بات يُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين واستقرار البلد وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية في البلاد.

وأدانت مبادرة القوى الوطنية الليبية بأشد العبارات ما وصفتها بـ”الجريمة المروعة” التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق جنيف.

كما دعت المبادرة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الساسة الليبيين الذين دعموا وشاركوا ونظموا هذه الجريمة، بحسب وصف البيان. .