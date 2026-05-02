مبادرة «تحدي القراءة العربي».. تحديد الموعد النهائي لتوثيق ملخصات الكتب

أعلنت مبادرة «تحدي القراءة العربي» في ليبيا عن تحديد موعد نهائي لتوثيق ملخصات الكتب الخاصة بالدورة العاشرة، حيث تقرر أن يكون يوم 10 مايو 2026 هو آخر موعد لإدخال واعتماد الملخصات عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة للمبادرة.

وقال المنسق الوطني للمبادرة في ليبيا، الدكتور علي قنون، إن هذا الموعد يمثل نهاية المرحلة الخاصة بتوثيق المشاركات، مشددا على أهمية التزام جميع الطلبة والمؤسسات التعليمية المشارِكة بالجدول الزمني المحدد لضمان اعتماد أعمالهم ضمن الدورة الحالية.

وأوضح أن عملية التوثيق الإلكتروني تعد خطوة أساسية في تنظيم المشاركات وفرزها وفق المعايير المعتمدة في «تحدي القراءة العربي»، بما يضمن دقة التقييم وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين في مختلف المراحل التعليمية.

وأكدت المبادرة أن الالتزام بالموعد النهائي يسهم في تسهيل مراحل التدقيق والتحكيم، ويساعد في استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالدورة العاشرة في وقتها المحدد، تمهيدا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من المنافسة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات المستمرة لتنفيذ الدورة الجديدة من «تحدي القراءة العربي»، التي تُعد واحدة من أكبر المبادرات القرائية في العالم العربي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة، وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير لديهم.

كما تسعى المبادرة في ليبيا إلى توسيع قاعدة المشاركة سنويا، من خلال إشراك عدد أكبر من المدارس والطلبة في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الثقافة القرائية داخل المؤسسات التعليمية، ويرسخ عادة القراءة كجزء من الحياة اليومية للطلاب.

ويُنتظر أن تشهد الدورة العاشرة من المبادرة مزيدا من التفاعل والمشاركة، في ظل استمرار الجهود التعليمية والإشرافية الرامية إلى دعم الطلاب وتحفيزهم على القراءة والإبداع.