مبادرة تحدي القراءة تصدر تنبيهاً للطلاب المشاركين حول مواعيد تسليم الجوازات

أعلنت مبادرة تحدي القراءة العربي عن ضرورة قيام جميع الطلاب الذين أنهوا قراءة الكتب المطلوبة بتسليم جوازات التحدي والتعهد الخاص إلى لجنة المبادرة في مدارسهم، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 12/5/2025.

كما أهابت المبادرة بلجانها في المدارس إرسال قوائم بأسماء وبيانات الطلاب الذين سلّموا مستنداتهم إلى لجنة المبادرة في المراقبة.

ونوهت المبادرة إلى أنه لن يتمكن أي طالب لم يُدرج اسمه في لجنة التوثيق العليا بحلول نهاية دوام يوم الاثنين من المشاركة في المنافسة على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2025.