التربية تطلق مبادرة للتوعية بـ«مخاطر المخدرات» داخل المدارس

عقدت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق المبادرة المجتمعية الخاصة بالتوعية بمخاطر المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، تحت شعار “طريقك.. اختيارك”.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة، عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ممثلين عن إدارة التوعية بجهاز مكافحة المخدرات، ومجالس بلديتي طرابلس المركز وتاجوراء، في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرة.

وناقش المشاركون آليات تنفيذ البرامج التوعوية، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة ووصول أنشطتها إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، الدكتورة فوزية بن غشير، أن المبادرة تستهدف تعزيز دور البلديات والمؤسسات الشريكة في دعم البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء بيئة تعليمية آمنة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المبادرة ستنطلق من بلدية تاجوراء والمناطق المجاورة لها، ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات بين الطلاب وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية.