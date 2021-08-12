مبادرة سويسرية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري فينسينوة ماسيولي، والوفد المرافق له.

وقدم الوفد خلال اللقاء، مشروع مبادرة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني على أهمية ملف الهجرة الذي يحتاج تعاون الدول الأوروبية مع ليبيا في الإطار الإنساني والأمني والاقتصادي، بإقامة تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من تدفقهم إلى ليبيا التي تتحمل أعبائهم بمفردها باعتبارها بلد عبور.

بدوره أكد الوزير السويسري، جاهزية بلاده للاهتمام بملف المهاجرين وتنمية المدن الحدودية بالتنسيق مع الجانب الليبي لتنفيذ رؤيتها في هذا الإطار.