طرابلس.. مبادرة شبابية من طلبة الطب والأطباء بحوالي 5000 طالب

مجموعة من طلبة الطب البشري داخل المستشفيات



برنامج التدريب السريري يضم عدد من طلبة الطب البشري لتلبية احتياجات قطاع الصحة بالليبية

قال الدكتور عماد الدين كعال مشرف البرنامج التدريبي : ل “عين ليبيا “إن برنامج التدريب السريري لطلبة الطب في ليبيا هو مبادرة شبابيه من الطب واطباء شباب و مهتمين من قطاع الصحه شكلوا نواة مجموعة مشرفه

وأطراف عمال كانت بدايه المشروع منذ سنتين، حيث تم طرح الفكره علي طلبة الطب خلال صفحات التواصل الاجتماعي ولاقي حماسا واقبالا جماهيريا كبيرا

وأشار كعال إلي في بداية الأمر تعرض البرنامج للتأخير في الانطلاقة نتيجه ظروف البلاد و تعطيل الأجراءات الادارية، وبعد ذلك تم انطلاق المشروع بشكل تجريبي خلال سبتمبر 2019 بالمستشفى الجامعي طرابلس و استوعب عدد 5000 طالب طب تقريبا، توزعوا علي مختلف اقسام الطبيه بالمستشفى .

اجراء عمليات بمساعدة طلبة الطب البشري



وحقق البرنامح نجاحاً من خلال تجربة هذه و تم دراسة جميع السلبيات التي حصلت

ومن ثم بداء التوجه نحو فتح التدريب في مختلف مستشفيات العاصمه.التي اصبحت تستوعب طلبه الطب لصقل مهاراتهم الكلينكيه،و التعلميه ،وحتي يكون هناك تطور في مستوي اداء الطبيب الليبي في المستقبل .

وفي ذات السياق تحدث عماد الدين : يعتبر البرنامح نقله نوعيه في التعليم الطبي،حيث تم تطبيق نمودج متبع في دول امريكا و دول أوروبية متقدمة داخل ليبيا لاول مرة .

وشرح عن المعوقات قائلا للاسف يفتقر البرنامج لدعم الدوله والجهات المسؤله بشكل داعم رسمي وكان الاشراف و التنظيم عن طريق جهود شخصيه.

وعن طريق البرنامج ينخرط طلبه الطب في الكادر الطبي بالمستشفى يعملون ادوار مساعده للعناصر الطبيه في تقديم خدمات للمرضى

وحتي الان لازالنا في صدد التوفيق في التحول لمدن اخرى و بشكل تدريجي ،مما يسهم في تقديم شي مفيد لبلادنا الحبيبه،التي هي في امس الحاجه لابناءها الشرفاء.

طلبة الطب مع كبار الأطباء اثناء التدريب داخل غرفة العلميات

آلية العمل :

وقد شكلنا مجموعة المشرفة على البرنامج التدريبي السريري لطلبة الطب و نحن مجموعة من كبار اطباء ليبيا في مختلف التخصصات و اطباء شباب و من العتاصر الطبية المساعده ومن الإداريين في قطاع الصحه و من المهتمين ويعد برنامجنا مشروعا تطوعيا لصالح طلبة الطب الذين هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه البرامج ومما يرفع كفاءات مخرجات التعليم الطبي في ليبيا

البرنامج على النحو التالي :-

يتضمن اقحام طلبة الطب البشري في التدرب والتمرس في العمل السريري في المستشفيات التعليمية

بأن يكون طلبة السنتين الأولى والثانية طب بنظام حضور فقط وطلبة السنة الثالثة والرابعة طب ككادر تمريض وطلبة السنة الخامسة طب كمساعد طبيب

ومنه نأمل منكم مراسلة المستشفيات التغليمية لتسهيل البرنامج التدريبي أمام الطلبة ومع العلم أن اعداد الطلبة لن يعيق عمل العناصر الطبية وغيرها .