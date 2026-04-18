مبادرة صحية تستهدف «الجالية الليبية» في الأردن

شارك نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء، إلى جانب عضوي اللجنة صباح جمعة وعلي العيساوي، في فعاليات يوم طبي مجاني خُصص لأبناء الجالية الليبية في المملكة الأردنية.

وأُقيمت الفعالية في مستشفى الاستقلال بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور عدد من أعضاء لجنة الصحة في البرلمان الأردني، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الصحة الأردنية، في إطار تعاون صحي مشترك بين الجانبين.

وقام أعضاء اللجنة بجولة داخل المستشفى، اطلعوا خلالها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الجالية الليبية ضمن فعاليات اليوم الطبي، وما يوفره المستشفى من رعاية صحية في عدد من التخصصات.

وشهد اليوم الطبي تقديم استشارات طبية مجانية، إلى جانب إجراء فحوصات وتحاليل وأشعة متنوعة، مع تنظيم محاضرات توعوية ركزت على أهمية الكشف المبكر ودوره في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الرعاية الصحية لأبناء الجاليات الليبية في الخارج، وتعزيز التعاون الصحي بين ليبيا والأردن، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتعتمد شريحة من الليبيين المقيمين في الخارج، خاصة في الأردن، على الخدمات الطبية المتوفرة هناك، نظرًا لما تتمتع به المؤسسات الصحية الأردنية من خبرة وكفاءة في عدد من التخصصات الطبية.

كما تشهد السنوات الأخيرة تنظيم مبادرات طبية مشتركة تستهدف الجاليات، بهدف تقديم خدمات صحية مباشرة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأفراد والمجتمع.