مبادرة فزانية لحل الأزمة الليبية

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس محمد آدم لينو، وعدد من النواب عن الجنوب الليبي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، عدداً من أعيان وحكماء الجنوب الليبي.

ويضم الوفد أعضاء فريق “مبادرة فزان” ممثلين في كل من رئيس المبادرة عبد السلام على العروسي، ونائب رئيس المبادرة أبوبكر صالح أبوبكر، وبقية أعضاء الفريق،

وقام فريق المبادرة بتسليم نسخة تحمل مبادرة أعيان وحكماء الجنوب إلى رئيس المجلس، مقدماً عرضاً من فريق المبادرة عن رغبة أهالي الجنوب في المشاركة في حل الأزمة الليبية مع الجهات الشرعية في البلاد ممثلة في مجلس النواب الليبي.

وفي المقابل ألقى رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية بالحضور، معبراً عن ترحيب مجلس النواب بأي مبادرة وطنية صادقة قد تسهم في وضع حد للأزمة الليبية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس. وأكد سيالة أن مبادرة أهالي الجنوب الليبي سيتم عرضها على لجنة المبادرات ورئيسها محمد آدم لينو، وأنها ستكون محل نظر واحترام وتقدير مجلس النواب الليبي، وفق قوله.