مبادرة لزراعة مليون شجرة في مناطق الواحات

أنهى فريق العمل التابع للمؤسسة الوطنية للنفط، عملية ربط وتجريب شبكات الري على مساحة 100 هكتار في منطقة الواحات، تمهيداً لبدء حملة التشجير، وذلك ضمن مبادرة “نفكر بالغد” التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة.

كما سيباشر فريق العمل “تجهيز مساحة إضافية تبلغ حوالي 100 هكتار قبل نهاية الأسبوع الجاري”.

هذا و”تهدف المبادرة إلى زراعة مليون شجرة في مناطق الواحات، الهلال النفطي، سيناون، مجمع مليته، أوباري، بنت بيه، تراغن، سبها، البيضاء، بنغازي، والحقول النفطية”.