كشف مجلس أعيان مدينة مرزق، عن مبادرة لعودة أهالي مرزق إلى ديارهم بإشراف مجلس شيوخ ليبيا يوم السبت القادم الــ23 من شهر نوفمبر الجاري انطلاقا من بيت الثقافة بسبها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس.

وقال أحد أعيان المدينة في تصريحات صحفية إن هناك مبادرة لعودة أهالي مرزق إلى ديارهم بإشراف مجلس شيوخ ليبيا بعد الاتفاق الذي تم خلال الاجتماع الذي دار بمشاركة أعيان ليبيا بمدينة سبها واتفقوا على عودة الأهالي لمنازلهم التي هُجِروا منها.

يُذكر أن مدينة مرزق شهدت عدة مواجهات مسلحة عنيفة منذ مطلع أكتوبر الماضي، أدت إلى نزوح الأهالي خوفا من الاشتباكات التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات، واضطرت العائلات للنزوح للمناطق المجاورة.