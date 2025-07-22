مبادرة ليبية لتوحيد التوعية المرورية عربياً عبر «شخصية موحدة».. وتونس ترحّب

شارك مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء فيصل برنوص، في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور في الدول العربية، الذي انعقد في العاصمة التونسية يومي 16 و17 يوليو الجاري.

وناقش الاجتماع جملة من المحاور الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث في المنطقة العربية، بما في ذلك استعراض التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التوعية والتقنيات الحديثة والأنظمة القانونية.

وخلال مداخلته، طرح اللواء برنوص مبادرة ليبية نوعية تدعو إلى توحيد الخطاب التوعوي المروري العربي، من خلال اعتماد “شخصية مرورية موحدة” تُستخدم في الحملات الإعلامية بكافة الدول العربية، وهي شخصية تم إطلاقها هذا العام من قبل إدارة المرور في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرور.

ولاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من الحضور، وتم اعتماد المقترح مبدئياً مع إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل (الثاني والعشرين)، لمناقشته بشكل مفصّل ووضع آلية تنفيذ موحدة على مستوى الوطن العربي.

ويأتي هذا الطرح في إطار دور ليبيا المتزايد في طرح المبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني والمجتمعي بين الدول العربية، وخصوصاً في مجال السلامة المرورية.