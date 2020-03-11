«مبادرة مشتركة» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا لتمكين النساء والشباب والمهاجرين

لتحسين حياة ما لا يقل عن 200 امرأة و 500 شاب و 100 مهاجر [UNDP]

احتفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة باليوم العالمي للمرأة 2020 على حسب ما ورد لموقع «عين ليبيا »،وذلك بإطلاق مبادرة مشتركة جديدة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب في شرق وغرب وجنوب ليبيا.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة والشباب بما في ذلك المهاجرين في ليبيا إلى تقديم مقترحات، حيث قاموا بإطلاق المبادرة رسميا في اليوم العالمي للمرأة.

كما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حالياً في مرحلة استعراض الطلبات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني والتي ستشارك في دورة تدريبية من شأنها تزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ مبادراتهم. بعد التدريب، ستحصل عشر منظمات على منحة منخفضة القيمة تصل إلى 15000 دولار أمريكي لتطوير مشاريعها بدعم من الوكالتان.

و من خلال اطلاق المبادرة قالت الممثلة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا السيدة بيجونا لازاباستر:

“يعد دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية المعنية بالمرأة والشباب أمراً بالغ الأهمية للتصدي لما تواجهه ليبيا من تحديات إنسانية معقدة وتحديات تحقيق السلام، حيث تعد الحلول المبتكرة التي أنشأتها النساء والشباب الليبيون ضرورية لتوليد الزخم من أجل تحقيق السلام. إننا نساندهم وندعم عملهم بالكامل.“

من جانبها، أعلنت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيدة غوزدي أفسي ليجراند قائلة:

“يدرك مكتبنا تأثير المنظمات النسائية في احداث تغيير فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين على جميع المستويات. من خلال هذه المبادرة، نريد أن نشجع هذه المنظمات لتحقيق إمكاناتها الكاملة وضمان تقديم وايصال صوت النساء والشباب بشأن الصراع“.

ويذكر سيتم إدارة المشروع من قبل موظفات ليبيات بالأمم المتحدة، حيث يجب أن تكون هذه المنظمات على نطاق البلاد قادرة على تنفيذ مبادراتها لتحسين حياة ما لا يقل عن 200 امرأة و 500 شاب و 100 مهاجر.

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