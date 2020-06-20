مباراة برشلونة واشبيلية «أداء باهت.. وتعادل مُحبط»

ضمن مواجهات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني،أ هدر برشلونة نقطتين ثمينتين أمام مضيفه إشبيلية، الجمعة، بالتعادل السلبي.

وكان التعادل في ثالث مباراة خاضها برشلونة بعد عودة الدوري الإسباني للحياة عقب توقف طويل بسبب فيروس كورونا رفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 65 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط امام غريمه ريال مدريد قبل لقائه مع مضيفه ريال سوسيداد (الأحد) والذي قد يمنحه القمة حال فوزه.

وقدم إشبيلية هدية ثمينة لريال مدريد ليقتنص الصدارة، الذي ينتظره مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد مساء الأحد على ملعب أنويتا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 65 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، الذي حصل على فرصة ذهبية لمعادلة برشلونة وتصدر جدول الترتيب، حيث أن المواجهات المباشرة في صالح النادي الملكي.

بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى النقطة 52 في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد.

وقال جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة وأحد قادته، إن فريقه باتت مهمته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني عقب التعادل، الذي قد يمنح ريال مدريد فرصة الصعود للصدارة مطلع الأسبوع.

ومع فشل كلا الفريقين في التسجيل، مرت الدقائق الأخيرة بسلام، فقد برشلونة نقطتين ثمينتين على صراع الصدارة، واقتنص إشبيلية نقطة في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

وتعثر برشلونة للمرة الـ12 خارج ملعبه هذا الموسم في جميع البطولات، بواقع 6 هزائم ضد كل من أتلتيك بيلباو (مرتين) وغرناطة وليفانتي وفالنسيا وريال مدريد، فيما تعادل في 6 مناسبات، ضد كل من أوساسونا وبوروسيا دورتموند وسوسيداد وإسبانيول ونابولي وإشبيلية.