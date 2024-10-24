مباراة في كرة القدم تدخل التاريخ بعشرات الأهداف

تصدر منتخب طاجكستان، بعد فوزه بنتيجة قياسية، على منتخب “غوام”، جدول ترتيب المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس القارة الصفراء للناشئين، المقرر إقامتها في السعودية عام 2025.

وأمطر منتخب “طاجيكستان” شباك منتخب “غوام” بـ 33 هدفا من دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاما.

ودخل اللاعب الطاجيكي، محمد نازرييف، التاريخ بإحراز 14 هدفا بمفرده، بينما سجل زميله نازرولو عاشوراليزودا، 6 أهداف، ووقع أوميد جافويف، على ثلاثية “هاتريك”، وأحرز كل من الثلاثي، حيدرشاه خودويدودوف وبارفيز بوبونازاروف وأسدبيك مختوموف ثنائية، في حين سجل كل من عبد الصمد ماليكمرادوف ومهروجيدين روزيكوف ومحمدجون ميرأحمدوف وديفيد مقصودوف بواقع هدف واحد.

هذا ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم هذه المنتخبات إلى منتخب السعودية، مستضيف البطولة.

🇹🇯 Tajikistan kickstart their #AFCU17 Qualifiers with a record-breaking score while 🇴🇲 Oman clinch a victory too in Group J! pic.twitter.com/wyiW6ul6Zd — #AsianQualifiers (@afcasiancup) October 23, 2024