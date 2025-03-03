مباريات مثيرة تنتظر جماهير الكرة الليبية

تنطلق يوم الخميس المقبل مباريات الأسبوع السادس لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثالثة.

وبحسب وكالة “وال”، “في المجموعة الأولى، يستضيف فريق النصر، وصيف المجموعة بـ24 نقطة، فريق البروق الذي يمتلك 11 نقطة، وذلك على ملعب شهداء بنينا الدولي في تمام الساعة 11 مساءً، ويلتقي في ذات التوقيت على ملعب مدينة درنة، فريق الصقور الذي يملك 19 نقطة مع فريق الأنصار الذي يحتل المركز الأخير بـ10 نقاط”.

ووفق الوكالة، “في المجموعة الثالثة، وعلى ملعب مدينة الزاوية، يواجه فريق النهضة القابع في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط، فريق أبوسليم الذي يملك 21 نقطة، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، يلتقي فريق الترسانة صاحب الـ11 نقطة مع فريق الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة”.