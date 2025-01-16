مباريات مثيرة.. نتائج الجولة السابعة ضمن «الدوري الممتاز» لكرة القدم

شهدت منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة، للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مباريات مثيرة، حيث سجل فريق “الاتحاد” فوزاً على “النهضة سبها”، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ترهونة، ليصعد بذلك إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

وفي قمة المجموعة الأولى، بين “فريقي النصر والتحدي”، خيم التعادل السلبي على المباراة رغم، ليظل “النصر” في الصدارة، وفي ذات الجولة، خسر فريق “البشائر” أمام فريق “أبوسليم” بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت في ملعب مصراتة، ليبقى “البشائر” في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بينما تقدم “أبوسليم” إلى المركز الثالث بعشر نقاط، فيما انتهت قمة المجموعة الأولى بين فريقي “النصر والتحدي” بالتعادل السلبي في ملعب شهداء بنينا بنغازي، ليصل “النصر” إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما يظل “التحدي” في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الأولى، تعادل فريق “الأنوار” مع فريق “البروق” بهدف لمثله في ملعب مدينة الأبيار، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح “الأنوار” برصيد 5 نقاط والبروق بـ 3 نقاط، وفي الجولة الأخيرة المقررة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، يلتقي فريق “التحدي” مع “الأنوار” في ملعب شهداء بنينا، بينما يحل فريق “النصر” ضيفًا على “الأنصار” في ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء”، بحسب وكالة “وال”.