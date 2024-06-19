مباشرة أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين يوم الأحد القادم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عن مباشرة أولى رحلات العودة للحجاج الليبيين من مطار المدينة المنورة يوم الأحد القادم.

وفي سياقٍ ذي صلة، عقدت إدارة العمليات الجوية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، اجتماعا اليوم الإربعاء ، للاطمئنان على سير عملية رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام من مطار المدينة المنورة إلى مختلف المطارات الليبية.

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك، فقد شمل الاجتماع مراجعة كافة جوانب التشغيل، بما في ذلك التأكيد على التزام جميع أفراد الأطقم الجوية بتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجاج، مع الحرص على راحتهم وسلامتهم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على انسيابية حركة الرحلات الجوية والحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقاً، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي تأخير للرحلات.

كما أكدت إدارة العمليات الجوية على أن جميع الرحلات الجوية الخاصة بعودة الحجاج ستسير وفقاً للخطة المقررة، وأن الشركة ستبذل قصارى جهدها لضمان راحة وسلامة جميع الحجاج خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن.