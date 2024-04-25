مبعوث رئاسي ليبي يلتقي الرئيس الموريتاني

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الأربعاء، عماد الفلاح المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وحسب بيان الرئاسة الموريتانية، حمل مبعوث رئيس المجلس الرئاسي رسالة من المنفي، إلى الرئيس الموريتاني، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الرسالة التشديد على ضرورة التشاور المستمر والوثيق في كافة المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، وتفعيل دور اتحاد المغرب العربي.

وحسب بيان الرئاسة الموريتانية فإن المبعوث الليبي تلقى ردودا إيجابية من رئيس الجمهورية.